الجيش الأمريكي : مقتل 3 متشددين في ضربة جوية بالصومال

قال الجيش الأمريكي اليوم الجمعة إنه قتل ثلاثة متشددين في ضربة جوية نفذها في الصومال مستهدفا حركة الشباب الإسلامية المتشددة المتحالفة مع تنظيم القاعدة.



وقالت القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا (أفريكوم) إنها نفذت الضربة أمس الخميس قرب بلدة جيلب الواقعة على بعد 370 كيلومترا تقريبا جنوب غربي مقديشو.



وأضافت القيادة في بيان "شنت القوات الأمريكية ضربة جوية استهدفت متشددين من حركة الشباب قرب جيلب، بالتنسيق مع حكومة الصومال الاتحادية... مما أسفر عن مقتل ثلاثة إرهابيين وتدمير مركبة عليها مدفع رشاش ثقيل".



ووسعت الولايات المتحدة نطاق عملياتها في البلد الواقع بمنطقة القرن الأفريقي بعد أن خفف الرئيس دونالد ترامب قواعد الاشتباك العام الماضي.



وفقدت حركة الشباب السيطرة على معظم المدن والبلدات الصومالية منذ انسحابها من العاصمة مقديشو في 2011. لكن الحركة لا تزال موجودة بقوة في مناطق خارج العاصمة.



وهاجم مسلح نقطة تفتيش في مقديشو اليوم الجمعة فقتل جنديا. وأصيب جنديان آخران في انفجار سيارة ملغومة في نفس المكان.



وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجوم.