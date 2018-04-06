تعادل إيجابي للمصري البورسعيدي أمام مونانا الجابوني

نجح فريق المصري البورسعيدي في اقتناص تعادل ثمين من منافسه فريق مونانا الجابوني خارج الديار بهدف لكل فريق بالمباراة التي أقيمت اليوم على ملعب الصداقة والتي اقيمت اليوم الجمعة في إطار منافسات ذهاب دور الـ16 اول من عمر مسابقة كأس الكونفدرالية الإفريقية.



وافتتح المصري البورسعيدي التسجيل بالدقيقة 14 عن طريق المهاجم أحمد جمعة، إلا أنه تلقى هدف التعادل بالدقيقة 57 عن طريق اتشابو نجم فريق مونانا الجابوني.



وينتظر فريق المصري البورسعيدي مواجهة الحسم المقرر لها أن تقام الأسبوع المقبل باستاد بورسعيد.