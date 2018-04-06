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حوادث

ضبط 47 ألف مخالفة مرورية و3 آلاف دراجة نارية في حملات مرورية على مستوى الجمهورية

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:02 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أ ش أ
نجحت الإدارة العامة للمرور في ضبط نحو 47 ألف مخالفة مرورية و3 آلاف و113 دراجة بخارية ورَفع 73 مركبة متروكة بالميادين العامة الرئيسية.

جاء ذلك خلال الحملات المرورية والانضباطية التي شنتها الإدارة العامة للمرور بالشوارع وعلى الطرق السريعة بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية .‬

كانت الإدارة العامة للمرور قد وجهت عدة حملات مرورية وانضباطية لفرض الانضباط بالشارع وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفّار وزير الداخلية وتحت إشراف اللواء علاء الدجوي مساعد الوزير للشرطة المتخصصة واللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور.

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