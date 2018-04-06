التركمان: عودة البيشمركة إلى كركوك مخالفة لقرار البرلمان ونرفضها بشكل قاطع

اعتبر نائب رئيس الجبهة التركمانية النائب حسن توران، اليوم الجمعة، عودة قوات البيشمركة إلى كركوك والمناطق المتنازع عليها بأنها "مخالفة" لقرار البرلماني العراقي، مؤكدا رفض التركمان القاطع لأي حديث عن عودة هذه القوات للمحافظة.



وقال توران في تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية، إن "عودة البيشمركة إلى كركوك مخالفة لقرار مجلس النواب المرقم 68، وأن أي مخالفة لها تضع الجهات المسؤولة تحت طائلة المسؤولية، موضحا أن"الوضع الأمني في كركوك مستتب وأن هذا المقترح هو لتعكير أجواء الانتخابات بالمحافظة والبحث عن مكاسب على حساب الآخرين وهذا ما يرفضه التركمان".



وأضاف رئيس الجبهة التركمانية، أن "التركمان يرفضون بشكل قاطع أي حديث أو فكرة لعودة هذه القوات إلى كركوك وباقي المناطق لأن الأوضاع اختلفت، والحكومة الاتحادية ألتفت اخيرا للوضع غير الدستوري في كركوك الذي كان سائدا قبل عمليات فرض القانون لوجود أجهزة أمنية حزبية بكركوك"، لافتا إلى أن "القوات الاتحادية تفرض الامن بكركوك وهذا الامر مهم بالنسبة لنا".



كان عضو مجلس النواب عن محافظة كركوك ريبوار طه كشف، أمس، عن وجود شبه اتفاق بين القوات الاتحادية والبيشمركة لعودة الاخيرة الى كركوك، معتبرا أن من يعترض على ذلك يعرض أمن المحافظة للخطر.