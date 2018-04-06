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أخبار العالم

سكرتير الأمن القومي الروسي : فرض العقوبات لن يقطع اتصالاتنا مع واشنطن

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:06 م
سكرتير مجلس الأمن
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
أ ش أ
قال سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف، إن فرض عقوبات أمريكية جديدة لن يؤدي إلى قطع الاتصالات مع الأمريكيين.

وأكد باتروشيف، الذي أدرج اسمه على قائمة العقوبات الأمريكية الجديدة، وفقا لقناة (روسيا اليوم )الإخبارية، "أن فرض عقوبات لا يعني أننا لن نتواصل معهم، ولكن أيضا هناك دولا أخرى، يمكن أن نتواصل معها ونحل القضايا"، مشيرا إلى أن هناك مسئولين روس آخرين يمارسون نشاطات دولية على الرغم من فرض العقوبات.

وبشأن رجال الأعمال الروس الذين تم فرض عقوبات عليهم، أعرب باتروشيف عن اعتقاده بأنهم "سيتمكنون من إيجاد طرق للتعويض عن الخسائر"، مضيفا أن ما يحدث في هذا الصدد يوفر إمكانيات جيدة لتطوير التعاون مع دول أخرى غير الولايات المتحدة.

كانت الولايات المتحدة أعلنت فرض عقوبات جديدة على 14 شركة ومؤسسة روسية وعدد من رجال الأعمال والمسئولين الروس، بينهم سكرتير مجلس الأمن القومي نيكولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف وقائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف وغيرهم.

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