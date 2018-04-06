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أخبار العالم

مسؤول عراقي: تضاعف أعداد مسلحي "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:20 م
داعش
داعش
أ ش أ
كشف مسؤول محلي في محافظة ديالى العراقية اليوم الجمعة عن بدء تنظيم "داعش" بعملية نقل جديدة لمسلحيه من أطراف منطقة مطيبيجة شرق محافظة صلاح الدين إلى منطقة "حوض الميتة" القريبة من الحدود مع ديالى، مؤكدا أن أعداد مسلحي التنظيم على الحدود بين المحافظتين بدأ يتضاعف.

وقال رئيس مجلس ناحية العظيم محمد ضيفان العبيدي وفقا لقناة (السومرية نيوز) - إن هناك 8 سيارات تقوم بعملية النقل وفق المعلومات المتوفرة ، مضيفا أن أعداد مسلحي "داعش" على الحدود بين ديالى وصلاح الدين خاصة في حوض الميتة الذي يقع على مقربة من قرى ومناطق ناحية العظيم يتضاعف يوما بعد آخر.

وجدد العبيدي دعوته بضرورة الانتباه إلى خطورة الوضع في تلك المناطق والإسراع بشن عملية مباغتة تنهي خطر العناصر الإرهابية.

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