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أخبار العالم

ألمانيا تعتزم شراء طائرات استطلاع أمريكية بقيمة 5ر2 مليار دولار

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:17 م
MQ-4CTriton
MQ-4CTriton
أ ش أ
تعتزم ألمانيا شراء 4 طائرات أمريكية بلا طيار، من نوع MQ-4CTriton، بقيمة 5ر2 مليار دولار، مخصصة للاستطلاع البحري.

ونقلت تقارير إعلامية ألمانية عن إدارة التعاون في مجال الدفاع والأمن في البنتاجون إعلانها أن وزارة الخارجية لم تعارض تسليم برلين هذا النوع من الأسلحة.

جدير بالذكر أن طائرة الاستطلاع Triton، يبلغ طولها 14.5 متر، ويصنعها مجمع Northrop Grumman، وهي مجهزة بمحرك نفاث، مما يسمح لها بالارتفاع إلى 20 كيلومترا والتحليق في الجو لمدة 30 ساعة، وتتمتع بقدرة هائلة على جمع بيانات ذات دقة عالية، وعلى تغطية مساحة كبيرة.

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