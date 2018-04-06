هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل

نالت اهتمام واعجاب كثيرين برسوماتها، ورثت الموهبه عن والدها الذى كان يهوى الرسم وتنوعت لوحاتها الفنية التى تستخدم فيها الفحم والسوفت باستل، واهتمت برسم المشاهير اضافة الى المناظر الطبيعة الساحرة.. إنها الفنانة هاجر مجدى.



"صدى البلد" التقى بالفنانة الشابه هاجر مجدى مختار 25 عاما، ابنة مدينة شربين التابعه لمحافظة الدقهلية، وقالت: "انا خريجة كلية التجاره ورغم ان موهبتى منذ الطفولة كانت الرسم، لكن التحقت بالكلية دون تخطيط، وكان مجموعى فى الثانوية كبيرا وكثيرون نصحونى بالالتحاق بكلية تناسب مجموعي الكبير مع الاستمرار في ممارسة هوايتى المفضلة وبالفعل تخرجت ووجدت صعوبه فى المواد التي لا تمس لموهبتى بصلة وقررت فور التخرج ان اقوم بممارسة هوايتى وتنميتها.



وأكملت: "قمت برسم العشرات من اللوحات لمشاهير منهم رامى صبرى ومحمد فؤاد واحمد جمال واخرون والتقيت بهم وقدمت لهم لوحات هدية ونالت اعجابهم كثيرا واهم هذه اللوحات "بورتريه" للنجم محمد صلاح وقررت عقب كل هدف يحرزه ساقوم برسم صوره خاصه له وهو يحرز الهدف واحدا تلو الاخر تقديرا له ولانه شخص رائع يحب مصر واسعد الملايين وأتمنى أن اقابله واقدم له لوحه فنيه خاصة له".



وعن احلامها المستقبلية قالت: "اتمنى ان يكون هناك مرسم كبير خاص بى واقامه معرض كبير يأتى له العديد من داخل وخارج مصر وسأقوم بمواصلة رسوماتى ولوحاتى حتى اقيم معرضا كبيرا يتضمن جناحا خاصا للوحات النجم محمد صلاح".