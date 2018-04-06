ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

محافظات

هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:01 م
محمد صلاح
محمد صلاح
همت الحسينى
نالت اهتمام واعجاب كثيرين برسوماتها، ورثت الموهبه عن والدها الذى كان يهوى الرسم وتنوعت لوحاتها الفنية التى تستخدم فيها الفحم والسوفت باستل، واهتمت برسم المشاهير اضافة الى المناظر الطبيعة الساحرة.. إنها الفنانة هاجر مجدى.

"صدى البلد" التقى بالفنانة الشابه هاجر مجدى مختار 25 عاما، ابنة مدينة شربين التابعه لمحافظة الدقهلية، وقالت: "انا خريجة كلية التجاره ورغم ان موهبتى منذ الطفولة كانت الرسم، لكن التحقت بالكلية دون تخطيط، وكان مجموعى فى الثانوية كبيرا وكثيرون نصحونى بالالتحاق بكلية تناسب مجموعي الكبير مع الاستمرار في ممارسة هوايتى المفضلة وبالفعل تخرجت ووجدت صعوبه فى المواد التي لا تمس لموهبتى بصلة وقررت فور التخرج ان اقوم بممارسة هوايتى وتنميتها.

وأكملت: "قمت برسم العشرات من اللوحات لمشاهير منهم رامى صبرى ومحمد فؤاد واحمد جمال واخرون والتقيت بهم وقدمت لهم لوحات هدية ونالت اعجابهم كثيرا واهم هذه اللوحات "بورتريه" للنجم محمد صلاح وقررت عقب كل هدف يحرزه ساقوم برسم صوره خاصه له وهو يحرز الهدف واحدا تلو الاخر تقديرا له ولانه شخص رائع يحب مصر واسعد الملايين وأتمنى أن اقابله واقدم له لوحه فنيه خاصة له".

وعن احلامها المستقبلية قالت: "اتمنى ان يكون هناك مرسم كبير خاص بى واقامه معرض كبير يأتى له العديد من داخل وخارج مصر وسأقوم بمواصلة رسوماتى ولوحاتى حتى اقيم معرضا كبيرا يتضمن جناحا خاصا للوحات النجم محمد صلاح".
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل
هاجر مجدي.. موهبة فنية متخصصة في رسم لوحات «صلاح» لحظة التسجيل

ترشيحاتنا

طلاب يدشنون حملة للتوعية بكيفية شراء الفسيخ في كفر الشيخ .. صور

أفعال لا يجب ممارستها والمعدة فارغة

لهذا السبب دينا يحيى تنهي حلقة اليوم قبل الموعد المحدد..فيديو

أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

تعرف على الشخص المصرى الظاهر مع محمد صلاح عقب إصابته.. صور

عميد قصر العيني: السيسي وسلمان اعتمدا خطة تطوير المستشفى بالكامل ..فيديو

جوارديولا : ليفربول اقترب من نصف نهائي أبطال أوروبا

حسن شحاتة: لعبت في جميع المراكز حتى حراسة المرمى.. فيديو

الممنوعون من أكل الفسيخ والرنجة .. تعرف عليهم

سيجارة حشيش تنهي حياة شاب بـ"عين شمس" .. فيديو وصور

مدير التخطيط بـ"التضامن" يكشف دعم الوزارة للأيتام ومجهولي النسب.. فيديو

أستاذ علم الاجتماع تكشف خطر «الحوت الأزرق» على المراهقين.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وفاء عامر تكشف كواليس «نسر الصعيد » و«السر» و«كارما» فى ضيافة «صدى البلد» ..صور وفيديو

«صدى البلد» يرصد استعدادات وتجهيزات «الكاتدرائية» قبل ساعات من قداس عيد القيامة .. صور

وفاء عامر تكشف عن ناديها المفضل وتوجه رسالة لجماهير الزمالك .. صور

مدير أمن القليوبية يتابع إجراءات تأمين الكنائس قبل الاحتفال بعيد القيامة.. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

فيديو

برلماني يطالب بحجب لعبة «الحوت الأزرق» .. فيديو
حسن شحاتة ينصح محمد صلاح بعدم الانتقال إلى ريال مدريد.. فيديو
الكهرباء : مليار جنيه لتحويل خطوط الضغط العالي إلي أرضي .. فيديو
«تنمية الطفل اليتيم»: تقسيم الفصول حسب السن وتقديم وجبات..فيديو
أستاذ كبد يكشف أسباب نقص الصفائح الدموية .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟