هيئة قناة السويس تحتفل بيوم اليتيم بالإسماعيلية

نظمت هيئة قناة السويس اليوم الجمعة احتفالية بنادي الجولف بمدينة الإسماعيلية ضمت مئات الأطفال بمناسبة يوم اليتيم وذلك تحت رعاية الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.



وقال طارق حسنين المتحدث الرسمي باسم هيئة قناة السويس ومدير ادارة الاعلام والصحافة بالهيئة إن الاحتفالية التي اقيمت بمشاركة 25 مدرسة وجمعية خيرية لرعاية الاطفال الايتام بمحافظة الإسماعيلية ضمت قرابة ألف ومائة طفل.



وأضاف حسنين أن هيئة قناة السويس تقوم بدورها في رعاية احتفالية يوم اليتيم ايمانا بدورها في تنمية المجتمع والرعاية المجتمعية والتي تضم رعاية اجتماعية وصحية وتنموية بمختلف المشروعات بالإقليم.



وأوضح أن تلك الاحتفالية تقام سنويا تحت رعاية هيئة قناة السويس وتشهد احتفالات فنية وفقرات ترفيهية للاطفال ومسابقات وتوزيع الهدايا علي الاطفال خلال تلك الاحتفالية التي تعد تقليدا سنويا ثابتا لهيئة قناة السويس تكريما للاطفال الأيتام.