ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

«إسكان البرلمان»: 2 مليون و800 ألف مخالفة سكنية خلال 4 عقود

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:23 م
مخالفات سكنية
مخالفات سكنية
فريدة علي وماجدة بدوي ومحمود إبراهيم
قال النائب خالد عبد العزيز، وكيل لجنة الإسكان بالبرلمان، ونائب حزب المصريين الأحرار، بدائرة دار السلام، إنه يتقدم بطلب إحاطة حول انهيار العقارات ، وسرعة الانتهاء من قانون التصالح والبناء الموحد.

وأضاف "عبد العزيز" فى بيان له أن انهيار العقارات أمر متوقع بسبب خراب الذمم وفساد بعض مكاتب الإسكان، لافتًا إلى أن معظم العقارات المنهارة ثبت أنها مبانى مخالفة لتراخيص البناء.

وتابع: "خلال الأربعين عامًا الماضية تجاوزت ٢مليون و٨٠٠ ألف مخالفة، ولا نعلم سلامتها الإنشائية لعدم وجود أي دور للرقابة والتفتيش الفني علي تلك المباني المخالفة، عشرات السنين مما تسبب في تسارع بناءها، وكانت النتيجة أن ٤٠ في المائة من الكتلة العمرانية في مصر عشوائيات".

كما أوضح وكيل لجنة الإسكان أن مجلس النواب قام بدوره لحل تلك المشكله لمواجهتها، بإنشاء قانون مؤقت لحصر تلك المباني و التعامل معها وهو قانون التعامل مع المباني المخالفة (التصالح)، وأهم شروطه السلامة الإنشائية للمبني بجانب أكثر من سبعة شروط، وهي عدم التعدي علي خطوط التنظيم وعدم البناء علي أراضي الدولة والأراضي التي يحكمها قانون الآثار وعدم مخالفة المبنى لقانون الارتفاعات والطيران المدني، وعدم التصالح علي أماكن إيواء السيارات.

وأكد "عبد العزيز" أن قانون البناء الموحد الخاص بتيسير إصدار الرخص علي المواطنيين، يضع آليات جديدة لدور التفتيش الفني علي المباني أثناء مراحل الإنشاء المختلفة بإصدار تقارير ربع سنوية، وسوف يتم إنشاء بمقتضي القانون مكاتب في كل المحافظات وعلي مستوي الجمهورية للتفتيش علي تلك المباني.

ترشيحاتنا

رسميا .. مجلس الزمالك يطلب تفويضا لتعديل لائحته الداخلية فى مايو

3 شهداء فلسطينيين و3000 مصاب في جمعة "الكاوتشوك".. صور

«الأهرام» و«صلة» تدخلان سباق التنافس على رعاية الأهلي

مرتضى منصور يطالب أعضاء الجمعية العمومية بالدفاع عن النادي يومي 10 و11 مايو

محمد صلاح أفضل هدافي ليفربول في القرن 21

الترسانة يهزم القناة بثنائية ويقترب من العودة إلى الدوري الممتاز

"فيفا" يرفع العقوبات عن الفيصلي الأردني في واقعة ضرب إبراهيم نورالدين

"الدمية الصينية".. حكاية طفل تعرض للكسر 500 مرة نتيجة مرض نادر.. صور

مبروك عطية : يجوز رد الضيف إن حضر بدون إذن .. فيديو

السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ"يوم اليتيم"

ما هي الحقوق المتعلقة بتركة الميت؟

وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

فيديو

مصطفى بكري: محمد صلاح أيقونة نجاح.. فيديو
البطاوي: سيراميكا تعرض لظلم تحكيمي أمام المريخ.. ونستحق الصدارة..فيديو
«التضامن»: واجهنا تحديات كثيرة لتصحيح مسار خدمة اليتيم.. فيديو
سيراميكا كليوباترا يلدغ المريخ بفوز قاتل في عقر داره .. فيديو
«الزراعة»: توقعات بزيادة مساحة القطن إلى 600 فدان هذا العام .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟