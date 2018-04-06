قناة السويس: توقيع مذكرة تفاهم مع ميناءين برازيليين للتدريب وتبادل الخبرات

أعلن نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس اللواء عبد القادر درويش، توقيع مذكرة تفاهم مع أهم وأكبر الموانئ البرازيلية في أمريكا اللاتينية، وهما ميناءا سانتوس وايتاكاي، لأغراض التدريب وتبادل الخبرات.



وذكر بيان أصدرته الهيئة أن وفدا رفيع المستوى من القطاع الشمالي بالهيئة الاقتصادية لقناة السويس برئاسة اللواء عبد القادر درويش، زار أكبر الموانئ في أمريكا اللاتينية، وتم تنفيذ زيارة ميدانية لميناء سانتوس، تم فيه عرض ما تمتلكه الهيئة من إمكانيات كبيرة وموقع استثنائي وموانئ ومناطق صناعية ولوجستية، وذلك على هامش مشاركة الوفد في المنتدى الاقتصادي العربي البرازيلي الذي عقد مؤخرا في مدينة ساوبولو.



وقال اللواء درويش إن "حضور المنتدى جاء استجابة لدعوة من رئيس الغرفة التجارية العربية البرازيلية روبنز حنون، والذي شرفه بالحضور الرئيس البرازيلي ميشيل تام ، رغبة من الجانب البرازيلي في زيادة التبادل التجاري مع الدول العربية خاصة مصر".



وأضاف أن الوفد المصري عرض الفرص الاستثمارية بالمنطقة على رجال الأعمال البرازيليين، استغلالا لاتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمتها مصر مع أكثر من 70 دولة وتكتل اقتصادي على مستوى العالم، وأهمها الاتحاد الأوروبي، السوق الأهم لتصدير المنتجات البرازيلية.



وأشار درويش إلى أنه عرض قانون الاستثمار الجديد والذي منح المنطقة الاقتصادية حوافز تمكنها من أن تكون منصة انطلاق للصادرات البرازيلية للأسواق المحيطة، كما عرض خلال المنتدى المميزات التنافسية للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مقارنة بالمناطق الشبيهة سواء في الشرق الأوسط أو في العالم من حيث توفير الأيدي العاملة المدربة والماهرة برواتب مميزة، وأيضا انخفاض قيمة الطاقة وتوفرها بعد الاكتشافات الأخيرة في شرق المتوسط مع إمكانية التعامل مع الشباك الواحد في المنطقة الاقتصادية لإنشاء المصانع والشركات وإمكانية تحويل أرباح الشركات من النقد الأجنبي دون قيود، مع توفر معامل الأمان والاستقرار في مصر، وإشادة كافة المؤسسات الاقتصادية الكبرى.



وعلى هامش المنتدى عقد اللواء درويش اجتماعا مع أحد أكبر شركات تصنيع الملابس والماركات العالمية والتي تستحوذ على 30% من السوق البرازيلية، والتي أبدت رغبتها في إنشاء مصنع في مصر للتصدير للسوق الأوروبي، على أن تكون هناك زيارة للمنطقة الاقتصادية خلال شهر .



ومن جانبه، قام السفير المصري في البرازيل علاء الدين رشدي، ومدير مكتب التمثيل التجاري محمد الخطيب، وأعضاء البعثة الدبلوماسية، بالتنسيق مع الجانب البرازيلي لعقد اجتماعات مكثفة بين وفد المنطقة الاقتصادية والعديد من الشركات الكبرى والمؤسسات الاقتصادية واتحاد الصناعات وهيئة تنمية الصادرات بساوباولو، والتي تضم كبرى الشركات التي تمثل ثلث الاقتصاد البرازيلي، وخاصة تلك التي تعمل في مجالات اللوجستيات وإصلاح وعمارة السفن والتصدير للأسواق الخليجية والأوروبية وشمال إفريقيا والصين، والتي تعرفت على دراسة مقدمة من المنطقة الاقتصادية لمزايا تنافسية أكبر للبضائع البرازيلية داخل السوق الأوروبي حال تصديرها من مصر.