منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

اختار منظمو جوائز المهرجان العالمى للأزياء 2018 مصممة الأزياء العالمية منى المنصورى، رئيسا للجنة التحكيم الخاصة بالمهرجان التى تضم فى عضويتها الكاتبة الألمانية مونيكا والدكتور سعيد والمصمم اللبنانى زياد نكد.



وقالت منى المنصورى فى تصريحات خاصة، إن المهرجان يشارك فيه مصممين من أيطاليا وأسبانيا والامارات وكندا.



وأضافت أن فعاليات المهرجان انطلقت أمس بحضور ومشاركة كبيرة من المهتمين بالموضة والأزياء من جميع أنحاء العالم وحضور طاغٍ من صفوة سيدات مجتمع المال والأعمال الاماراتى والخليجى، حيث تم عرض أزياء لـ5 مصممين واليوم سيتم عروض لـ 4 مصممين وغدا اليوم الختامى وسيكون بعرض أزياء عالمي خاص بى يليه الاعلان عن أسماء الفائزين بالجوائز وتوزيعها عليهم.



وحول عملها كرئيس للجنة التحكيم أوضحت المنصورى أنه سيتم منح جوائز لأفضل كوليكشن وأفضل مصمم وأفضل عارضة مشيرة إلى أن الاختيار صعب للغاية بسبب ارتفاع مستوى المصممين ووجود منافسة شرسة بينهم لتقديم أفضل خطوط الموضة لربيع وصيف 2018 ووجود نخبة مميزة من عارضات الأزياء «السوبر موديلز».



وأكدت أن هناك معايير لاختيار أفضل كوليكشن تتمثل فى الفكرة والفنيشينج ومدى انسجام فريق العمل بالكامل واختيار التوليفة ومدى توافقها مع موضوع الكوليكشن وبالنسبة للمصمم سيكون من خلال قدرته على الابداع وتقديم الجديد والبعد عن خطوط الموضة التقليدية أما أفضل عارضة فسيتم اختيارها وفقا لحضورها على مسرح العرض وقدرتها على تقديم ما ترتديه من فساتين بشكل يلفت أنظار الحضور بجانب مدى تناسق خطواتها مع ما ترتديه وطريقة اختيار الاكسسوارات الخاصة بما تعرضه.