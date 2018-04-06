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فكر دينى

جامعة الأزهر تتكفل بعلاج طالب نيجيرى مصاب بالسرطان

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:26 م
صدى البلد
محمد شحتة
استجاب الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، لحالة الطالب النيجيرى المصاب بالسرطان، وكلف الدكتور ابراهيم الدسوقى، مدير مستشفى الحسين الجامعي بالإهتمام بحالته وتوفير الرعاية الكاملة له والعلاج اللازم لحالته.

كان محرز يعقوب محمد، الطالب النيجيرى، أصيب بسرطان فى الدم ولا يوجد معه أموال لدفع تكاليف العلاج، حيث كان يتلقى العلاج فى مستشفى الدمرداش الجامعي، وقرر رئيس جامعة الأزهر نقله فورا إلى مستشفى الحسين الجامعى، فور علمه بحالته.



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