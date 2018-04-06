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رياضة

قرعة نارية في بطولة الاسكواش الدولية بالجونة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:22 م
سميح ساويرس
سميح ساويرس
منتصر المرشدى
أسفرت نتائج قرعة بطولة الجونة الدولية للاسكواش عن تصدر المصنف الأول عالميا محمد الشوربجى للمجموعة الأولى للمباريات بينما تصدر جريجوري جولتيير المجموعة الثانية وسينافس اللاعب المصري مازن هشام في الجولة الافتتاحية بينما لازال الشوربجي في انتظار الإعلان عن منافسه في الوقت الذي سيواجه فيه الحصان الأسود للبطولة مصطفى عسال منافسه طارق مؤمن في المواجهات الأولى.

وبخصوص قرعة السيدات تخوض المصنفة الأولى عالميًا نور الشربيني مباراتها الأولى ضمن منافسات البطولة أمام الإنجليزية إميلي ويتلوك، بينما سيواجه كل من البطلة العالمية رنيم الوليلي، الطيب ،كينج وماسارو ودافيد المتأهلين من مباريات النصف

وأكد المهندس سميح ساويرس رئيس مجلس إدارة أوراسكوم القابضة للتنمية قائلا: إنها لسعادة بالغة أن نستضيف واحدة من أهم مسابقات الاسكواش في العالم، فتحول المسابقة الصغيرة إلى حدث عالمي يعكس ما تقدم من التزام راسخ يمتد نأمل أن يتوج بفوز أحد أبطالنا بالبطولة، وما أحدثته البطولة يثبت أن الالتزام القوي طويل الأجل يأتي بثماره.

وأضاف تكاتفت فيها جهودنا مع كافة الأطراف المعنية وحتى أصبحت واحدة من أهم سبع بطولات حول العالم .

اليوم نرى سبعة مراكز ضمن أول عشرة مراكز في التصنيف الدولي تحمل علم مصر ويحتلها أبطال مصريين ولا زلنا نطمح إلى المزيد علي صعيد تحقيق الانتشار لرياضة الإسكواش و تمكن أبطالنا من الحفاظ لمصر على صدارتها على مستوى العالم.

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