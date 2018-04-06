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فكر دينى

الإفتاء توصي بتجنب «أمرين» عند التعامل مع الأيتام

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:02 م
دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية
أمل فوزي
قالت دار الإفتاء المصرية، إنه ورد في الكتاب والسُنة النبوية الشريفة، أنه ينبغي الإحسان إلى اليتيم وإكرامه، منوهة بأن الإسلام اعتني باليتيم عناية خاصة، وكذلك الرسالات السماوية كافة.

وأوصت «الإفتاء» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، بضرورة تجنب فعلين عند معاملة اليتيم ، أولهما لا تحتقر اليتيم وثانيهما لا تعبس في وجهه، وعاملْه بما أمر الله به في كتابه، فقال الله تعالى: «فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ» الآية 9 من سورة الضحى.

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