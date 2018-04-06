ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

ترامب يقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض للعام الثاني

الجمعة 06/أبريل/2018 - 06:30 م
الرئيس الأمريكي دونالد
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
أحمد محرم
ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقاطع للعام الثاني على التوالي العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، كما أفاد منظمو العشاء الجمعة، وسط تصاعد هجمات الرئيس على الإعلام.

ومن المتوقع أن يشارك أعضاء من إدارته في العشاء بالعاصمة واشنطن في 28 أبريل.

وقالت مارجريت تاليف رئيسة اتحاد مراسلي البيت الأبيض، في بيان، "البيت الأبيض أبلغنا أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام".

جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي سينظم تجمعا لمؤيديه بتوقيت الأمسية التي يقام فيها العشاء.

ويتهم ترامب مؤسسات الإعلام الكبرى مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بالانحياز ضده.

ويتهم الرئيس الجمهوري الإعلام بنشر "الأخبار الكاذبة"، وقد تزايدت هجماته مؤخرا لتشمل جيف زوكر رئيس الـ"سي إن إن" وجيف بيزوس مؤسسة أمازون الذي يمتلك صحيفة "واشنطن بوست".

ترشيحاتنا

ضاحي خلفان: القناة السعودية الموازية لحدود قطر «مشروع استراتيجي»

السيطرة على حريق محدود بـ"مول فتح الله" بالمنصورة

وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»

السعودية تعلن سعر تذكرة أول عرض سينما في المملكة

الترسانة يهزم القناة بثنائية ويقترب من العودة إلى الدوري الممتاز

تعرف على الشخص المصرى الظاهر مع محمد صلاح عقب إصابته.. صور

حسين الشحات يشارك في فوز العين على دبا الفجيرة برباعية.. فيديو

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

"الدمية الصينية".. حكاية طفل تعرض للكسر 500 مرة نتيجة مرض نادر.. صور

فى عيد ميلاده.. 10 معلومات عن «أوكا»: « اسمه الحقيقى مفاجأة »

اخر افتكاسات الحكام..تقديم مباراة سوهاج واسوان 15 دقيقة بسبب القطار

"فيفا" يرفع العقوبات عن الفيصلي الأردني في واقعة ضرب إبراهيم نورالدين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

أيتام معاقون ينتظرون من يرسم البهجة على وجوههم.. فيديو وصور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

فيديو

مصطفى بكري: محمد صلاح أيقونة نجاح.. فيديو
البطاوي: سيراميكا تعرض لظلم تحكيمي أمام المريخ.. ونستحق الصدارة..فيديو
«التضامن»: واجهنا تحديات كثيرة لتصحيح مسار خدمة اليتيم.. فيديو
سيراميكا كليوباترا يلدغ المريخ بفوز قاتل في عقر داره .. فيديو
«الزراعة»: توقعات بزيادة مساحة القطن إلى 600 فدان هذا العام .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟