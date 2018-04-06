ترامب يقاطع عشاء مراسلي البيت الأبيض للعام الثاني

ذكرت قناة "روسيا اليوم" أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيقاطع للعام الثاني على التوالي العشاء السنوي لمراسلي البيت الأبيض، كما أفاد منظمو العشاء الجمعة، وسط تصاعد هجمات الرئيس على الإعلام.



ومن المتوقع أن يشارك أعضاء من إدارته في العشاء بالعاصمة واشنطن في 28 أبريل.



وقالت مارجريت تاليف رئيسة اتحاد مراسلي البيت الأبيض، في بيان، "البيت الأبيض أبلغنا أن الرئيس لا يعتزم المشاركة في عشاء هذا العام".



جدير بالذكر أن الرئيس الأمريكي سينظم تجمعا لمؤيديه بتوقيت الأمسية التي يقام فيها العشاء.



ويتهم ترامب مؤسسات الإعلام الكبرى مثل "سي إن إن" و"نيويورك تايمز" و"واشنطن بوست" بالانحياز ضده.



ويتهم الرئيس الجمهوري الإعلام بنشر "الأخبار الكاذبة"، وقد تزايدت هجماته مؤخرا لتشمل جيف زوكر رئيس الـ"سي إن إن" وجيف بيزوس مؤسسة أمازون الذي يمتلك صحيفة "واشنطن بوست".