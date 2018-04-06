فرقة أبوشعر تدعم مرضى السرطان في الأقصر بأنشودة "طبيبي شفائي يا إلهي".. صور

شهد مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالأقصر، زيارة مميزة لفرقة الإنشاد الديني السورية الشهيرة "الأخوة أبو شعر" للإنشاد الديني السورية، لتقديم الدعم المعنوي اللازم لمرضى السرطان مجانًا، وأنشدوا عدد من الأغاني المميزة لهم في حب رسول الله للمساهمة في الترويح عن المرضي داخل المستشفي.



تأتي زيارة الفريق السوري الأخوة أبو شعر علي هامش مشاركتهم في إحتفالات يوم اليتيم، وأكدوا أنهم قرروا تقديم الدعم للمستشفي منذ أن شاهدوا إعلاناتها في التليفزيون ومواقع الأخبار المصرية.



وقدم فريق الاخوة أبو شعر داخل أروقة أقسام المستشفى، خلال الزيارة الأنشودة الشهيرة "طبيبي شفائي يا إلهي.. بيديك لا بيدي.. وبطيب مبسمك اللطيف دوائي، حسب الطبيب بأنني أشفي به وبفنه وبعلمه وبطبه يبلي ردائي.. لولا يد الرحمن فوق يدي ما نجح الطبيب وداواني".



وأكد فريق الأخوة أبو شعر خلال الزيارة، علي أنهم شاهدوا صرح طبي مميز في أرض الأقصر بصعيد مصر يليق بالمرضي ويعينهم علي تلقي علاجهم من الأورام مرض العصر بالمجان تمامًا، وفي مستشفي تم تجهيزها باحدث الأجهزة والمعدات الطبية العالمية، مشددين علي مواصلتهم تقديم الدعم للمستشفى في مسيرتها لعلاج المرضى في المراحل المقبلة.



يذكر أن مستشفي شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في الأقصر، تعتبر أول وأكبر مستشفى متكامل لعلاج السرطان فى صعيد مصر بالمجان تمامًا، وتم تجهيزها بأحدث أجهزة التشخيص والعلاج على مستوى العالم فى مجال الأورام السرطانية، وتخدم سكان 6 محافظات بجنوب الصعيد وهى (الأقصر – قنا – أسوان – سوهاج – البحر الأحمر – الوادى الجديد)، وذلك بتعداد سكاني يبلغ حوالي 11 مليون نسمة وعدد حالات سرطانية جديدة حوالي 12 ألف حالة جديدة كل سنة إلى جانب الحالات المكتشفة من قبل فى تلك المحافظات.