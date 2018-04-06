عبلة الهوارى: « مشروع قانون يحبس الزوج 6 أشهر حال عدم إبلاغ زوجته بالزيجة الثانية» ..فيديو

علقت الدكتورة عبلة الهوارى عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على « مشروع قانون المختص بحبس الزوج 6 أشهر حال عدم إبلاغ زوجته مسبقا بالزيجة الثانية» ، وقالت إنها تقدمت بالقانون ويشمل 5 أبواب وبه 224 مادة منهم توثيق الخطوبة، والمشكلات أثناء الزواج وحتى الوصول الى الطلاق أو الوفاة .



وأضافت خلال حوارها ببرنامج «الجمعة فى مصر»المذاع على قناة «ام بي سي» تقديم الإعلامية ياسمين سعيد، أنها لم تتعرض للشريعة الإسلامية فى موضوع تعدد الزوجات خلال مشروع القانون المقدم .



تابعت ان المادة الموجودة فى مشروع القانون بإبلاغ الزوجة، ليست بالقرار الجديد مؤكدة ان القانون القديم يوجد به نفس المادة، وأوضحت انه حزينة لحجم الهجوم الذى يتم من الأشخاص على السوشيال ميديا والذى وصل للتكفير .

