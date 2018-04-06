بكري يكشف رسائل ولي العهد السعودي الهامة في حواره مع "تايم".. فيديو

قال مصطفى بكري، الإعلامي والنائب البرلماني، إن حديث ولي العهد السعودي مع مجلة التايم الأمريكية تطرق إلى العديد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط، ومنها الاتجاه إلى تجنيد المتطرفين في السعودية.



وأضاف بكري في برنامجه " حقائق وأسرار" على قناة " صدى البلد"، أن مصر والسعودية تعرضت للعديد من الهجمات الإرهابية، لافتا إلى أن ولي العهد أكد في حديثه أن هناك صحف غربية دعمت أسامة بن لادن لتنفيذ عمليات إرهابية في المنطقة.



وتابع: "الغرب لم يفرض حظرا على جماعة الإخوان، والولايات المتحدة الأمريكية لا تتعامل معها على أنها جماعة إرهابية رغم الأدلة الدامغة التي قدمتها مصر والسعودية لإثبات ذلك".



وأوضح بكري أن ولي العهد أكد أن الغرب يتعامل مع قضايا المنطقة بمعايير مزدوجة والدليل على ذلك موقفهم من الإخوان، وأراد أن يبعث رسالة إلى العالم بأنه يتعامل بمعايير مزدوجة، والتأكيد على أن الغرب هو الداعم الرئيسي للجماعات الإرهابية".



وتابع: "تطرق ولى العهد في حديثه إلى أن إيران سبب المشاكل في المنطقة، ولكنها لا تمثل تهديدا كبيرا على السعودية، ولكن تركها يهدد المنطقة ويهدد الأمن القومي السعودي، لأن إيران تمد الحوثيين بالصواريخ الباليستية لتهديد الأمن القومي السعودي، وتحدث عن القضية الفلسطينية وأكد أن السعودية لن تتخذ أي أمر بدون رغبة الشعب الفلسطيني، وستكون داعمة لأي قرار يتخذه الشعب الفلسطيني، لقطع الطريق أمام الحديث عن صفقة القرن".