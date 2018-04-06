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حوادث

ضبط 4 سائقين بشركة فحم لاتهامهم بخلط حصة شركة أسمنت أسيوط بالشوائب

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:33 م
ضبط متهمين - ارشيفيه
ضبط متهمين - ارشيفيه
تعرض مصنع أسمنت أسيوط لواقعة نصب واحتيال من خلال توريد كميات كبيرة من الفحم مخلوطة بالشوائب.

وتباشر نيابة أسيوط التحقيق مع عدد من السائقين، العاملين بالشركة المسئولة عن توريد الفحم المستخدم في تشغيل المصنع بعد إلقاء القبض عليهم بمعرفة الشرطة بناء على بلاغ من المسئولين بمصنع أسمنت أسيوط.

تعود أحداث الواقعة إلى اكتشاف خلط كميات الفحم التى تورد إلى المصنع بالشوائب والأتربة، مما تسبب فى ارتفاع فاتورة الطاقة وتكبد الشركة مبالغ طائلة، وبمتابعة الأمر توصلت الشركة إلى أن الفحم الذي يتم توريده للمصنع، غير مطابقة للمواصفات ومخلوط بكميات كبيرة من الشوائب والأتربة قد تصل الى نصف الحمولة.

على الفور تم إخطار الجهات المعنية، وتم إلقاء القبض على 4 من السائقين العاملين بشركة الفحم أثناء توريدهم كميات من الفحم، وإحالتهم للنيابة التى قررت تشكيل لجنة ثلاثية لإعداد تقرير عن الحمولة الموجودة بأرض المصنع وعرضه عليها، مع إصدار قرار باستمرار حبس السائقين حتى انتهاء التحقيقات.

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