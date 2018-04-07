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فكر دينى

البحوث الإسلامية يحدد «عدد ركعات» صلاة الليل

السبت 07/أبريل/2018 - 12:00 ص
صلاة الليل
صلاة الليل
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه أرشدنا أن صلاة الليل يتم أداؤها ركعتين.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، إن ورد عن عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عَنْ صَلاَةِ اللَّيْلِ، فَقَالَ: «صَلاَةُ اللَّيْلِ مَثْنَى مَثْنَى، فَإِذَا خَشِيَ أَحَدُكُمُ الصُّبْحَ صَلَّى رَكْعَةً وَاحِدَةً تُوتِرُ لَهُ مَا قَدْ صَلَّى» متفق عليه.

وأضاف أن يحي بن معاذ -رحمه الله- قال: الليل طويل فلا تقصره بمنامك، والنهار نقي فلا تدنسه بآثامك.

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