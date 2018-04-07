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فكر دينى

البحوث الإسلامية تكشف عن «12 كلمة» داوم رسول الله على الدعاء بها

السبت 07/أبريل/2018 - 01:02 ص
دعاء
دعاء
أمل فوزي
قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن أم المؤمنين عائشة –زوج رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يداوم على الدعاء بـ12 كلمة.

وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، أنه سُئلتُ أم المؤمنين عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها- عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

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