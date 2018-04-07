البحوث الإسلامية تكشف عن «12 كلمة» داوم رسول الله على الدعاء بها

قال مجمع البحوث الإسلامية، إنه فيما ورد عن أم المؤمنين عائشة –زوج رسول الله –صلى الله عليه وسلم-، أنه كان يداوم على الدعاء بـ12 كلمة.



وأوضح «البحوث الإسلامية» عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه ورد في صحيح مسلم، أنه سُئلتُ أم المؤمنين عَائِشَةَ -رضي الله تعالى عنها- عَنْ دُعَاءٍ كَانَ يَدْعُو بِهِ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-، فَقَالَتْ : كَانَ يَقُولُ : «اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا عَمِلْتُ وَشَرِّ مَا لَمْ أَعْمَلْ».

