«المنطقة الحرة» تكشف تفاصيل مشروعات وتطوير نويبع.. فيديو

قالت الدكتورة مها أبو زيد، رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بوزارة الاستثمار، إن هناك قرارات لرئيس الوزراء بتطوير جنوب سيناء خاصة منطقة وميناء نويبع، مشيرة إلى أن منطقة نوبيع ستكون متميزة ومتخصصة في مختلف المجالات بجانب السياحة.



وأضافت مها أبو زيد خلال لقائها ببرنامج «مصر في أسبوع» على قناة «تن» أنه يجرى الآن إنشاء محطة لتداول الحاويات ومشروعات وطرق وخدمات لوجستية وصناعات صغيرة توفر حوالي 14 ألف فرصة عمل، مؤكدة أن المناطق الحرة تسعى إلى تغطية متطلبات السوق المحلي بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة لتحديد المنتجات التى ليس لها مثيل في السوق المحلي مثل الدواء.



وأوضحت رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بوزارة الاستثمار، أن ما يقام الآن في منطقة نوبيع هي تنمية شاملة لتنمية الصادرات وجذب الاستثمارات والمشروعات الصناعية والتكنولوجيا العالمية، منوهة إلى أن هناك مزايا وحوافز متخصصة للمستثمرين وأهمها حرية جنسية رأس المال ولا يوجد قيود لنظام التسعير لتشجيع سياسة المنافسة والتصدير للخارج.