داعية إسلامي: صاحب البيت يكذب على الضيف فى هذه الحالة.. فيديو

قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النبى - صلى الله عليه وسلم - كان يتأذى كثيرا من جلوس الضيف أكثر من الوقت الطبيعى لقوله تعالى (إِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ).



وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى مصر"، أن الضيف لو قال للمضيف "معلش يا جماعة طولنا عليكم" ورد عليه المضيف" لا والله متقولش كده دانت منورنا" فالمضيف فى هذه الحالة يكون كاذبا، لانه فى حقيقة الأمر يتأذى من كثرة الجلوس، فهو ليس أفضل من النبى، لأن النبى تأذى من ذلك قبله ومن لم يتأذَ مما يتأذى منه النبى فهو مريض نفسي.



