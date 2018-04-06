ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

فكر دينى

داعية إسلامي: صاحب البيت يكذب على الضيف فى هذه الحالة.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:46 م
صدى البلد
محمد شحتة
قال الدكتور مبروك عطية، الداعية الإسلامي، إن النبى - صلى الله عليه وسلم -  كان يتأذى كثيرا من جلوس الضيف أكثر من الوقت الطبيعى لقوله تعالى (إِذَا طَعِمْتُمْ فَانتَشِرُوا وَلَا مُسْتَأْنِسِينَ لِحَدِيثٍ ۚ إِنَّ ذَٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ فَيَسْتَحْيِي مِنكُمْ).

وأضاف عطية، فى لقائه على فضائية "ام بى سى مصر"، أن الضيف لو قال للمضيف "معلش يا جماعة طولنا عليكم" ورد عليه المضيف" لا والله متقولش كده دانت منورنا" فالمضيف فى هذه الحالة يكون كاذبا، لانه فى حقيقة الأمر يتأذى من كثرة الجلوس، فهو ليس أفضل من النبى، لأن النبى تأذى من ذلك قبله ومن لم يتأذَ مما يتأذى منه النبى فهو مريض نفسي.

ترشيحاتنا

وزير الخارجية السوداني يكشف النتائج الأخيرة لمباحثات «سد النهضة»

"الدمية الصينية".. حكاية طفل تعرض للكسر 500 مرة نتيجة مرض نادر.. صور

السعودية تعلن سعر تذكرة أول عرض سينما في المملكة

مبروك عطية : يجوز رد الضيف إن حضر بدون إذن .. فيديو

السيسي يدعو المصريين للاحتفال بـ"يوم اليتيم"

داعية إسلامي: صاحب البيت يكذب على الضيف فى هذه الحالة.. فيديو

صلاح يتفوق على رونالدو ويحصد جائزة الأفضل في دوري أبطال أوروبا

«اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق» .. فيديو

رويترز: تعيين شخصيات موالية لولي عهد السعودية بمجلس هيئة ثقافية جديدة

مصطفى بكري: محمد صلاح أيقونة نجاح.. فيديو

مدير الكرة بالزمالك : لجنة الوزير ترفض صرف مستحقات اللاعبين والجهاز الفني

روسيا: سنبحث عودة الرحلات لشرم الشيخ والغردقة في هذا الموعد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

مبادرة "بينا" تصطحب 100 طفل من دور الرعاية لزيارة مستشفى 57..صور

فيديو

«المنطقة الحرة» تكشف تفاصيل مشروعات وتطوير نويبع.. فيديو
«اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق» .. فيديو
رئيس المنطقة الحرة الإعلامية: مصر «هوليوود» الشرق.. فيديو
بكري يكشف رسائل ولي العهد السعودي الهامة في حواره مع "تايم".. فيديو
السجيني: مافيا غسيل الأموال وراء العقارات المخالفة .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟