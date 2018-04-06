«طاقة البرلمان»: رفع الدعم عن الكهرباء مرهون بزيادة الأجور

قال النائب السيد حجازي، أمين سر لجنة الطاقة بالبرلمان، إن رفع الدعم عن الكهرباء مرهون بزيادة الأجور ومتوقف على أسعار الصرف العالمية، لافتا إلى أن الدعم كان من المقرر أن ينتهي نهائيًا عن شرائح استهلاك الكهرباء بحلول عام 2019، إلا أنه تم زيادة المدة المخصصة لرفع الدعم بالكامل لتكون عام 2022، كما تم زيادة قيمة دعم الكهرباء من 28 مليار جنيه إلى 68 مليار عقب تحرير سعر الصرف.



جاء ذلك تعليقا عن تصريحات وزير الكهرباء بشأن رفع الدعم نهائيا عن شرائح الكهرباء بنهاية 2022 وعدم وجود نية لتأجيل القرار سنة آخرى.



وأكد حجازي في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن تضارب تصريحات رفع الدعم دليل على أن الأمر ليس بالسهولة التي تتخيلها الحكومة فالأمر يحتاج إلى مزيد من الدراسة والتدابير، مستطردا: "الحكومة تريد ربط سعر الكهرباء بالسعر العالمي في حين أن المرتبات الحالية لا تتلاءم مع المرتبات العالمية".



وأوضح النائب أنه لا يتعارض مع مبدأ رفع الدعم وربطه بالسعر العالمي لكن لابد من زيادة المرتبات أولا ليتمكن المواطنون خاصة محدودي الدخل من تحمل القرار، بجانب الأخذ في الاعتبار سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية، لافتا إلى أن الحكومة تتعامل داخل الموازنة العامة وفقا لسعر الدولار القديم المقدر بـ8 جنيهات في حين أن سعر الدولار حاليا يتجاوز الـ17 جنيها.



