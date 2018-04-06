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رياضة

منتخب مصر يطمئن على إصابة عمر جابر

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:19 م
عمر جابر
عمر جابر
نور عادل
حرص الجهاز الطبي لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة الدكتور محمد أبوالعلا على الاطمئنان على المحترف الدولي المصري عمر جابر،لاعب فريق لوس انجلوس الامريكي.

وأصيب عمر جابر بجذع في الرباط الداخلي، خلال مواجهة الفراعنة امام منتخب اليونان وانتهت بفوز الاخير بهدف نظيف دون رد.

وبدأ عمر جابر مرحلة الجري على العشب في تدريبات فريقه الامريكي ومن المقرر ان يخضع لكشف طبي خلال الـ48 ساعة المقبلة لمعرفة موقفه من العودة للتدريبات الجماعية.

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