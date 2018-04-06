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رئيس المنطقة الحرة الإعلامية: مصر «هوليوود» الشرق.. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:30 م
صدى البلد
كريـم الخـطيب
أكدت الدكتورة مها أبو زيد، رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بوزارة الاستثمار، أن المنطقة الحرة الإعلامية غيرت الرؤية الإعلامية في مصر والمنطقة بشكل عام بعد إنشائها في عام 2000، موضحة أن مصر هوليود الشرق بها أكبر منتجين ومخرجين وكوادر فنية بمستوى عالية جدا تزامنا مع مدينة الإنتاج الإعلامي.

وأضافت «أبو زيد» خلال لقائها ببرنامج «مصر في أسبوع» المذاع على قناة «تن» أن المنطقة الحرة الإعلامية تضم العديد من المشروعات المتخصصة في هذا المجال فقط لتوجيه بشكل ممنهج تحت إشراف قانوني وكوادر فنية عالية متخصصة، ومنها خرجت العديد من القنوات التلفزيونية وعددهم حوالي 76 قناة تلفزيونية وإذاعية.

وأوضحت رئيس المنطقة الحرة الإعلامية بوزارة الاستثمار، أنهم يسعون إلى زيادة عدد الشركات العاملة تحت إشراف الدولة والهيئة، خاصة بعد صدور قانون لتنظيم الإعلام، لافتة إلى أن الهيئة تقدم كل الدعم والمساعدات للجميع من أجل النهوض الدولة.

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