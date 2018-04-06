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أخبار البلد

أحمد فتحي سرور يصل عزاء زوجة السيد الشريف

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:25 م
أحمد فتحي سرور
أحمد فتحي سرور
محمد بدران - ايهاب عيد
شارك الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق، وعاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والإعلامي محمود بكرى، والدكتور مظهر شاهين، وعمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، في عزاء زوجة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وتوفيت زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، الثلاثاء الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم بمدينة نصر، بينما تتلقى عائلة الفقيدة العزاء يوم الإثنين المقبل بدار عائلة الشريف بأخميم بمحافظة سوهاج.

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