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«اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق» .. فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:36 م
صدى البلد
هاني حسين
قال أحمد بدوي، عضو لجنة الإتصالات بمجلس النواب، إن اللجنة بصدد مناقشة قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، وتم إتخاذ إجراءات لوضع نص تشريعي داخل القانون لحجب ومواجهة تلك الألعاب الخطرة .

وأضاف "بدوي " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن اللجنة أصدرت بيانا للتحذير من خطورة تلك الألعاب الإلكترونية، لافتا إلى تواجد لعبة إلكترونية أكثر خطورة منتشرة بكثرة في مصر ، تدعى" جنية النار"، مكونة من 25 مستوى يستخدم بها الغاز وأجهزة البوتاجاز.

وتابع :" طالبنا في بيان صادر بحجب تلك الألعاب الإلكترونية التي تشكل خطورة كبيرة على الشباب والفتيات".

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