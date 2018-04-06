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رياضة

المدير الفني ليوفنتوس : نحن أسود جريحة لكننا لم نمت

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:26 م
أليجري
أليجري
نور عادل
اعتبر المدير الفني ليوفنتوس، ماسيميليانو أليجري أن لاعبيه حاليًا أشبه بـ"أسود جريحة لكنهم لم يموتوا"، في إشارة لهزيمة الفريق بثلاثية نظيفة أمام ريال مدريد في ذهاب ربع نهائي دوري الأبطال الأوروبي وتطلعاته لمباراة الإياب الأربعاء المقبل.

وفي مؤتمر صحفي قبل مواجهة بينفينتو في الجولة 31 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، تحدث أليجري عن المواجهة القادمة في التشامبيونزليج، وقال: "الأربعاء لدينا مباراة سنخضوها كأسود جريحة لكننا لم نمت".

وأقر المدرب الإيطالي بأن لاعبيه يشعرون بالإحباط عقب الهزيمة المريرة أمام الريال الثلاثاء الماضي، وشجعهم على الانتفاض بقوة في السيري آ التي أكد أنها الهدف الأول لفريقه.

وأبرز: "هذه أمور تحدث خاصة في التشامبيونز حين تلعب أمام فريق كبير، ويوفنتوس قدم مباراة جيدة على مدار 60 دقيقة، أهداف الفريق لم تتغير، الدوري هو الهدف الأول".

وأضاف أليجري : "أرى الشباب محبطين بسبب ما حدث، كلنا كذلك، أولئك الذين لم يلعبون تدربوا بشكل جيد ونحن جميعًا مستعدون لأنه علينا مواصلة الطريق في البطولة".

كما أبدى مدرب اليوفي دعمه للأرجنتيني باولو ديبالا وأكد أنه لا يتفق مع الانتقادات لأداء اللاعب خلال مواجهة الريال التي تعرض خلالها للطرد بسبب خطأ ضد لاعب الملكي داني كارفاخال.

وأوضح أليجري أن "ديبالا قدم الثلاثاء مباراة جيدة على المستوى الفني، أعتقد أنه يتطور على المستوى الأوروبي".

وقلل المدرب من أهمية التكهنات من جانب الصحافة الإيطالية خلال الأيام الأخيرة حول استمراره على رأس الإدارة الفنية لليوفي الموسم القادم.

وقال: "لدي عقد مع يوفنتوس، إنني سعيد بوجودي هنا، لا أفكر حاليًا في مستقبلي لأن تركيزي يجب أن ينصب على الحاضر"، في إشارة للسيري آ ونهائي كأس إيطاليا ومباراة إياب ربع نهائي التشامبيونز ليغ أمام الريال.

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