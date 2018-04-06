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فكر دينى

«الأزهر»: الصمت الدولي غطاء لجرائم الكيان الصهيوني

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:21 م
شيخ الأزهر
شيخ الأزهر
محمد شحتة
أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات، استمرار قمع قوات الاحتلال الصهيوني، لمسيرات العودة الكبرى، التي نظمها أبناء الشعب الفلسطيني، اليوم، ما أسفر عن سقوط ٣ شهداء على الأقل، وإصابة نحو 3000 آخرين.

واستغرب الأزهر الشريف الصمت الدولي تجاه جرائم الاحتلال بحق أبناء الشعب الفلسطيني، حيث شكل فشل المجتمع الدولي ومؤسساته في إدانة المذبحة التي ارتكبتها قوات الاحتلال، يوم الجمعة الماضي، ضد المتظاهرين السلميين، غطاءً للكيان الصهيوني كي يواصل جرائمه.

جدد الأزهر الشريف التأكيد على دعمه الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع من أجل استعادة أرضه المحتلة، وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، داعيا الله تعالى أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

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