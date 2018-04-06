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«الأرصاد» : ارتفاع طفيف في درجات الحرارة .. غدا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:25 م
الأرصاد الجوية -
الأرصاد الجوية - صورة أرشيفية
محــمـــد مجـــــدي
أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن طقس الغد يشهد ارتفاعا طفيفا ومؤقتا فى درجات الحرارة؛ ليسود طقس مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد لطيف على السواحل الشمالية نهارا بارد ليلا.

وقالت «الأرصاد» في بيان لها: كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد تكون كثيفة على بعض المناطق وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وفيما يتعلق بحالتي البحر الأحمر والمتوسط، نوهت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها إلى أن حالة البحر الأبيض المتوسط خفيفة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 ورياح شمالية غربية، أما حالة البحر الأحمر فخفيفة إلى معتدلة بارتفاع أمواج يصل إلى 1.5 متر ورياح شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا:
القاهرة 15 - 30
الإسكندرية 14 - 22
شرم الشيخ 23 - 30
الغردقة 21 - 29
الأقصر 19 - 34
أسوان 20 - 34

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