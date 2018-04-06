أحمد عمر هاشم يشارك في عزاء زوجة السيد الشريف

شارك الدكتور أحمد عمر هاشم، عضو هيئة كبار العلماء، واللواء حاتم باشات، ومنير فخرى عبد النور وزير السياحة السابق، والكاتب الصحفي عبد الجواد ابوكب، واللواء سعد الجمال، رئيس لجنة الشئون العربية بالبرلمان، والنائب أحمد سعيد، وفايز بركات، فى تقديم العزاء في زوجة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، وذلك بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



وتوفيت زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، الثلاثاء الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم بمدينة نصر، بينما تتلقى عائلة الفقيدة العزاء يوم الإثنين المقبل بدار عائلة الشريف بأخميم بـ محافظة سوهاج.