مسعود: الاحتفال بـ«يوم اليتيم» جزء من دور الأهلي المجتمعي

أكد حسن مسعود، مدير فرع النادي الأهلي بمدينة نصر، إن احتفال النادي بيوم اليتيم يأتي كجزء من الدور المجتمعي الذي يقدمه مجلس الإدارة للأعضاء في برنامج عائلة الأهلي.



وأضاف مسعود أن النادي حرص على تلبية كل طلبات الأطفال اليوم، من أجل ضمان استمتاعهم بالاحتفالية التي ينظمها النادي الأهلي.



وأكد مسعود، أن الاحتفال بيوم اليتيم صار عادة سنوية في كل فروع النادي، وسيستمر أيضًا خلال الأعوام المقبلة لأن الأهلي لا ينسى إطلاقًا دوره المجتمعي.



وكان فرعا النادي الأهلي بمدينة نصر والشيخ زايد قد استضافا اليوم، الجمعة، 850 طفلا من 26 جمعية خيرية ودور أيتام وإدارات تعليمية من كل أنحاء الجمهورية، للاحتفال بيوم اليتيم.



وقضى الأطفال اليوم من بدايته في لعب كرة القدم في الملاعب الرياضية المختلفة، بالإضافة إلى التمتع بمنطقة الألعاب المتواجدة في فرعي النادي.