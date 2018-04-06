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حوادث

حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بالمحلة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:43 م
حبس 3 عاطلين كونوا
حبس 3 عاطلين كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات
محمد عبد الخالق
قرر المستشار أحمد السعيد عمر رئيس نيابة أول المحلة بمحافظة الغربية اليوم ، حبس 3 عاطلين مسجلين خطر كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات 4 أيام على ذمة التحقيقات لحين ورود التحريات الأمنية حول وقائع السرقة .

تلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية اخطارا من اللواء أيمن لقية مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغا من المدعو "جمال ا ا " 59 عاما طبيب بشرى ومقيم شارع الجيش دارة اول المحلة يفيد بقيام 3 اشخاص بسرقه سيارته الملاكى ماركة اسكودا اوكتافيا تحمل رقم 2985 ع ج ب رصاصى اللون موديل 2012 عقب توجههم لعيادته الكائنه بميدان سعد زغلول دائره القسم وايهامه بمرض احدهم وتغفيله وسرقه مفاتيح سيارته.
  
كما تم تشكيل فريق بحث بقيادة العميد محمد عمارة رئيس فرع البحث الجنائى وضباط مباحث اول المحلة واسفرت تحريات المباحث ان وراء الواقعة كل من "عبد الباسط ا ال" 46 سنة فنى بشركة الغزل والنسيج ومقيم قريه الرجديه دائرة مركز طنطا و "محمد ر ع ج 34سنة سائق ومقيم منطقه ابو راضى اول المحلة و"اسلام م ع 29 سنة سائق توكتوك ومقيم كفر حجازى مركز المحلة و"عبد الحميد ع ع ع 26 سنة كهربائى ومقيم المنشية الجديدة ثان المحلة السابق اتهامه فى قضيه سرقة .

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين واعترف المتهم الثاني أنه ادعى المرض وأثناء توقيع الطبيب الكشف عليه قام المتهم الرابع بمغافلة الطبيب وسرقة مفاتيح السيارة، وتم الإرشاد عن مكان السيارة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

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