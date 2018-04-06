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أخبار البلد

ارتفاع عدد ضحايا جمعة الغضب إلى 8 شهداء

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:40 م
أحد شهداء جمعة الغضب
أحد شهداء جمعة الغضب
احمد حسن

أعلنت سفارة فلسطين بالقاهرة، أن عدد الشهداء فى جمعة الغضب رقم 17 بلغ حتى الان 8 شهداء، وذلك وفقا لاحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، بالإضافة إلى مئات الإصابات في المستشفيات والرعاية الأولية والنقاط الطبية.

وأبلغت سلطات الاحتلال، وزارة النقل والمواصلات الفلسطينية منع إدخال الكاوتشوك إلى قطاع غزة حتى إشعار آخر.

وعمت المسيرات والمظاهرات، مختلف محافظات الضفة الغربية وقطاع غزة، في جمعة الغضب تنديدا بإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، القدس عاصمة لإسرائيل، واعتزامه نقل سفارة بلاده إليها، والقرارات الأمريكية الأخرى الخاصة بوقف التمويل عن "الأونروا"، وإغلاق مكتب منظمة التحرير في واشنطن، واستمرارا لفعاليات الذكرى 42 ليوم الأرض.

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