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رياضة

رويس جاهز للمشاركة مع دورتموند أمام شتوتجارت

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:52 م
ريوس جاهز للمشاركة
ريوس جاهز للمشاركة مع دورتموند أمام شتوتغارت
نور عادل
رجح مراقبون عودة ماركو رويس لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بروسيا دورتموند، إلى المشاركة مع فريقه، في مباراته القادمة أمام شتوتجارت المقرر إقامتها يوم الأحد، بعد شفائه من الإصابة التي لحقت به في الفخذ.

ويأتي هذا في الوقت الذي يتطلع فيه الفريق لاستعادة توازنه بعد الخسارة الكبيرة أمام بايرن ميونخ 0-6 في الجولة الماضية من الدوري.

وقال المدير الفني لدورتموند بيتر شتويجر اليوم الجمعة: "جميعنا يعلم أن هناك العديد من الأمور لنتحدث عنها عقب هذه الخسارة" ولكنه أضاف: "كانت هذه الخسارة هي الأولى في ثلاثة أشهر".

ويحتل دورتموند المركز الثالث، ولكن ليس بإمكانه أن يفقد المزيد من النقاط في ظل مسعاه للمشاركة في دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، التي تطلب احتلال احد المراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب.

وقال: "مازلنا في موقف جيد، أعتقد أن بإمكاننا حل هذا الأمر، أظهرنا في العديد من المناسبات أن بإمكاننا فعل هذا في الملعب والحصول على نتائج جيدة، كنا جديرين بالاحترام في المباريات الكبرى وسنكرر هذا يوم الأحد".

وعاد الثنائي ماركو ريوس وعمر توبراك إلى الفريق بعد شفائهما من الإصابة، وسيدخلان في قائمة المباراة لكن شتويجر رفض الإعلان عما إذا كانا سيبدآن المباراة.

وأثنى شتويجر على فريق شتوتجارت كمنافس قوي لم يخسر في المباريات الثماني الأخيرة، منذ أن تولى إيفون كوركوت تدريب الفريق وقادهم للابتعاد عن المنطقة المهددة بالهبوط، بعد أن فاز بآخر 3 مباريات خارج أرضه.

ولكن شتويجر أكد: "أن المتعة ستنتهي يوم الأحد" بالنسبة لفريق شتوتجارت.

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