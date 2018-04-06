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أخبار البلد

عادل لبيب ومدير أمن القاهرة في عزاء زوجة وكيل النواب.. صور

الجمعة 06/أبريل/2018 - 07:43 م
صورة من العزاء
صورة من العزاء
محمد بدران - ايهاب عيد
حرص اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية الاسبق، واللواء خالد عبد العال مساعد وزير الداخلية، والكاتب الصحفي احمد دياب، وايهاب الديب رئيس تحرير الحدث الاقتصادي، ومحمد عبد العليم داوود عضو مجلس النواب الاسبق، والكاتب صفوت عمران، والدكتور احمد زكى بدر وزير التعليم العالي الاسبق، على تقديم واجب العزاء في زوجة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.

وتوفيت زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، الثلاثاء الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، بينما تتلقى عائلة الفقيدة العزاء الإثنين المقبل بدار عائلة الشريف بأخميم بـ محافظة سوهاج.
عادل لبيب ومدير أمن القاهرة في عزاء زوجة وكيل النواب.. صور
عادل لبيب ومدير أمن القاهرة في عزاء زوجة وكيل النواب.. صور

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