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"رويترز": هكذا تمكن الأسد من التحايل على العقوبات والانتصار عسكريا

الجمعة 06/أبريل/2018 - 11:33 م
بشار الاسد
بشار الاسد
قسم الخارجي
كشف تحقيق أجرته "رويترز" مع شبكة لوجستية تابعة للأسد أن مقاولين عسكريين روس تمكنوا بطريقة سرية من استخدام طائرات مدنية لنقل الدعم العسكري للرئيس السوري بشار الأسد، في تحايل على العقوبات الأمريكية مكنهم في النهاية من تحقيق انتصارات عسكرية على الأرض.

واستخدم الروس طائرة الإيرباص إيه320 والتي كانت تحلق بعشرات الرحلات المدنية، وكانت تابعة لشركات الطيران الأوروبية والأمريكية، ولكن تسلمها شبكة من الشركات الوسيطة والشركات الخارجية وفروع شركات طيران في الشرق الأوسط خاضعة لعقوبات أمريكية، وهي تحركات زعمت واشنطن أنها ساعدت سوريا على تجاوز العقوبات.

وتقول الوكالة أن شركة "شام وينجز" هي التي قامت بتشغيل الرحلات الجوية من مدينة روستوف الروسية وإخراجها، ولم توثقها أي منظمة، وهي شركة طيران سورية تعرضت للعقوبات الأمريكية 2016، لزعمها أنها تنقل مقاتلين موالين للأسد إلى سوريا، وتساعد في تسليح معدات الاستخبارات العسكرية السورية، ولكن تلك الرحلات لم تظهر في السجلات بسبب أنها تنطلق في وقت متأخر من الليل، وتنطلق من دمشق أو اللاذقية المدينة التي تمتلك سوريا فيها قاعدة عسكرية.

وتكشف العملية الثغرات في العقوبات الأمريكية، والتي وجهت لإضعاف الأسد وحلفائه الحرس الثوري الإيراني وميليشيات حزب الله من الرجال والعتاد الذي يحتاجونه لشن حملاتهم العسكرية.

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