وزير الداخلية السابق في عزاء زوجة السيد الشريف .. صور

شارك، اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية السابق، والنائب هشام الشعينى، رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، والنائب السيد فليفل، رئيس لجنة الشئون الأفريقية، وكرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، واسامة هيكل رئيس لجنة الثقافة والاعلام بمجلس النواب، وجلال هريدى رئيس حزب حماة وطن، في عزاء زوجة السيد محمود الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، المقام حاليا بمسجد عمر مكرم بالتحرير.



وتوفيت زوجة السيد الشريف وكيل أول مجلس النواب ونقيب الأشراف، الثلاثاء الماضي، وشيعت جنازتها من مسجد الرحمن الرحيم في شارع صلاح سالم، بينما تتلقى عائلة الفقيدة العزاء الإثنين المقبل بدار عائلة الشريف بأخميم بـ محافظة سوهاج.