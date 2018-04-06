طارق فهمي: أمريكا لن تخرج من سوريا كما وعد ترامب

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن استمرار القوات الأمريكية في سوريا إلى حين القضاء على تنظيم داعش، وهو تصريح عام لم يحدد بجدول زمني.



وأضاف «فهمي» في تصريح لـ«صدى البلد» أن بعدما أعلن الرئيس الأمريكي أنه سيتم سحب القوات الأمريكية من سوريا في أقرب وقت نجد العكس تماما، فإن عدد القوات الأمريكية في سوريا في تزايد مستمر، ويتم إعادة تمركزهم في مناطق جديدة، ما ينبئ بعدم نية أمريكا في الخروج من سوريا.



وأوضح أن أمريكا متمسكة بالحفاظ على مصالحها في سوريا، وإصرارها على حجز مكان لها على طاولة المفاوضات خصوصا في ظل استمرار تركيا وروسيا وإيران هناك والعودة من الاجتماع الأخير بما اطلق عليه بـ«مقررات الأستانة».



وكان البنتاجون الأمريكي كشف أن الرئيس الأمريكي أعلن عن نية انسحاب القوات الأمريكية من سوريا دون أن يحدد جدولا زمنيا لذلك.