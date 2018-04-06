"الطيران" في أسبوع.. شريف فتحي يهنئ الرئيس.. يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي لـ«الأفكاك».. والشركة الوطنية تفتح مكتبا بـ"انجمينا".. وتوسع خطوط الربط بين مطارات أوروبا مع البرتغال

شريف فتحي يستقبل أعضاء المكتب التنفيذي لـ «الأفكاك»

«مصر للطيران» تفتتح مكتبها الجديد بالعاصمة التشادية انجمينا

«مصر للطيران» و«TAP Air» البرتغالية توسعان خطوط الربط بين مطارات أوروبا

: تخفيضات جديدة على رحلات طوكيو وأربيل

خالد الألفي رئيسا لشركة الملاحة الجوية خلفا لمحمد عباس





افتتح السفير أدهم نجيب، سفير جمهورية مصر العربية بدولة تشاد ، الثلاثاء،الماضي مكتب الشركة الوطنية مصر للطيران الجديد، بالعاصمة انجمينا من خلال الوكيل العام الجديد Nada Travel & Services.



حضر الافتتاح سامح أسامة، قنصل مصر بتشاد، ومحمد صلاح، القائم بالأعمال السفارة المصرية بتشاد، السيد قمر سليك - وزير الزراعة التشادى، ومعالى سفير جمهورية روسيا الاتحادية بتشاد، والقائم بأعمال السفارة السودانية بتشاد، وعدد من الوزراء وأعضاء البعثات الأجنبية، وعدد من العاملين فى مجال النقل الجوى والطيران والسياحة.



وعلى مستوى الشركات القابضة، اتفقت شركة مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية، وشركة PORTUGAL TAP Air البرتغالية العضوتين في تحالف ستار، على تدعيم روابط التعاون بينهما، من خلال توسيع اتفاقيتهما الحالية للمشاركة بالرمز عبر إضافة نقاط ربط جديدة للعملاء بما سيجعل تجربة سفرهم أسرع وأسهل وسيمنح العملاء المزيد من خيارات السفر.



وأوضح بيان صادر، الاثنين،الماضي أن اتفاق الشركتين يتيح تدعيم المرحلة الأولى من الاتفاقية بينهما، والتي مكنت عملاء مصر للطيران من السفر على رحلات PORTUGAL TAP Air من وإلى العاصمة البرتغالية لشبونة عبر روما وميلانو ومدريد وبرشلونة، فإن الاتفاقية الجديدة ستمكن مصر للطيران من وضع رمزها MS على رحلات الشركة البرتغالية عبر كبرى المطارات المحورية الأوروبية: أمستردام، لندن، فرانكفورت، ميونخ، جنيف، وفيينا وصولًا إلى لشبونة، بالإضافة إلى أن مصر للطيران ستبدأ في وضع رمز رحلاتها MS على رحلات TAP البرتغالية إلى مدينة بورتو للرحلات المغادرة من مطار أمستردام وكذلك الرحلات المغادرة من مطار بورتو إلى مطار جينيف للربط مع رحلات مصر للطيران.



وقال صفوت مسلم، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران، إن مرحلة التعاون الجديدة مع شركة Air PORTUGAL TAP، ستمنح لعملائنا الراغبين في السفر بين مصر والبرتغال المزيد من نقاط الربط وإمكانات السفر بهدف تحسين وتطوير حركة السفر بين الدولتين.



وأضاف مسلم أن الشركتين ستمنحان لعملائهما إمكانية السفر بكل سهولة ويُسر على الخطوط المشتركة بين الشركتين من خلال رقم حجز واحد وإمكانية إنهاء إجراءات السفر من نقطة المغادرة حتى مطار الوصول.



بدوره، قال شريف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للطيران للخطوط الجوية، إن "الشركتين تربطهما علاقات طويلة الأمد وتمنحان لعملائنا العديد من المميزات مثل إمكانية جمع واستبدال أميال السفر على رحلات الشركتين وتسجيل وصول الحقائب حتى الوجهة الأخيرة، بالإضافة إلى استخدام الخدمات المشتركة والتنسيق المشترك في حالة حدوث أي تغيير في جداول الرحلات".



وأضاف عزت أن هذه الاتفاقية ستمنح لعملائنا إمكانية الوصول إلى مدينة بورتو البرتغالية، وهي إحدى الوجهات الهامة بالدولة وإضافة جديدة لشبكة خطوط مصر للطيران.



وتابع: "مصر للطيران لا تعمل على تطوير خدماتها الالكترونية فحسب، وإنما فإننا نركز كذلك على توسيع شبكة خطوطنا عبر توقيع اتفاقيات للتعاون المشترك مع شركائنا بتحالف ستار وغيرها من شركات الطيران العالمية".



وعلى الناحية الآخرى، طرحت الشركة الوطنية مصر للطيران، أحدث عروضها الترويجية على رحلاتها المتجهة إلى كل من العاصمة اليابانية طوكيو ومدينة أربيل بالعراق.



قامت الشركة بعمل تخفيض ٣٥٪ على رحلات طوكيو في حال شرائهم للتذاكر من الآن والسفر حتى ٢٨ إبريل الحالي.



كما تقدم مصر للطيران تخفيضا ٢٠٪ على رحلاتها إلى أربيل، وذلك بمناسبة استئناف تشغيل الخط مجددا، وبإمكان العملاء شراء التذاكر من الآن وحتى ٣٠ إبريل على أن يستمتعوا بالسفر بدءًا من ١٣ وحتى ٣٠ إبريل الحالي.



من جانبه، أصدر المهندس محمد سعيد محروس رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للمطارات والملاحة الجوية، القرار رقم ٥٧ لسنة ٢٠١٨ بتعيين الملاح خالد الالفي قائما بأعمال رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية خلفا للسيد محمد عباس سيد سليمان.



جدير بالذكر أن الالفي قد تدرج في عدد من الوظائف في قطاع الطيران منها نائب رئيس الشركة الوطنية لخدمات الملاحة الجوية ورئيس قطاع التخطيط و الأمانة العامة ورئيس قطاع الأمن بالشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية.



شهدت وزارة الطيران المدني، على مدار الأسبوع الماضى، أحداثا مهمة على مستوى قطاعات الوزارة عامة، والشركات القابضة خاصة، إذ استهل وزير الطيران المدني شريف فتحي، بداية الأسبوع، بتهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، بفوزه بفترة رئاسية ثانية للبلاد في الانتخابات الرئاسية، مثمنا ثقة الشعب المصري في مجهودات الرئيس السيسي وما قام به من إنجازات خلال فترته الأولى.وقال الوزير في خطاب التهنئة الموجهة إلى الرئيس السيسي، إن الشعب المصري أثبت وعيه وتقديره للجهود التي تبذل، فضلا أنه أثبت إصراره على المضي قدما في طريق التقدم والتنمية والقضاء على الإرهاب.وفي منتصف الاسبوع، استقبل فتحي، أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة الأفريقية للطيران المدني (الأفكاك)، والذي تستضيف مصر دورة انعقاده الحاليه، ويترأسه المهندس هاني العدوي رئيس سلطة الطيران المدني.تناول اللقاء مناقشة سبل تعزيز العلاقات المصرية الإفريقية ودعم دور منظمة الأفكاك والتخطيط لمستقبل صناعة الطيران بالقارة الإفريقية وكيفية التغلب على العقبات التي تواجه هذه الصناعة الهامة التي تعد شريكة في النهضة الإفريقية، وكذا دور مصر في دعم خارطة الطريق لأمن الطيران العالمية GASeP والتي ترعاها المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO.حضر الاجتماع ممثلو مناطق شرق وغرب وجنوب إفريقيا والمستشار القانوني لمكتب الأفكاك والقائم بأعمال السكرتير العام للمكتب.