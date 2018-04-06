أبو شقة: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يستهدف تجفيف منابع التطرف .. فيديو

قال المستشار بهاء ابو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ورئيس حزب الوفد، إن قانون إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب والتطرف، سيكون له أثر فعال في المكافحة والمواجهة، لأنه حدد 18 إختصاصا له، ومنها وضع إستراتيجية كاملة للمواجهة.



وأضاف " أبو شقة " في مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج " حقائق وأسرار " المذاع على قناة " صدى البلد"، أن الإرهاب يعتبر النتيجة الطبيعية للتطرف ويعمل القانون على تجفيف منابع التطرف من البداية، عن طريق التوعية الدينية والنصح والارشاد، وذلك يعتبر النهج العلمي ليتم القضاء على الإرهاب.

