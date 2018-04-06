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4 أعراض لتسمم الفسيخ وكيفية التعامل معها ...فشل في وظائف التنفس الأبرز ..فيديو

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:11 م
عبد العزيز جمال
في كل عام مع اقتراب شم النسيم وأعياد الربيع تحذر وزارة الصحة من الفسيخ وان السموم التي به يجب تعريضها لدرجة حرارة 100 درجة مئوية لمدة عشر دقائق حتى يتم التخلص منها حيث تمثل سموم الفسيخ خطرا على الصحة.

وتشمل أعراض تسمم الفسيخ :
1_زغللة في العين وازدواجية الرؤية.
2_صعوبة في البلع وجفاف شديد بالحلق.
3_ضعف بالعضلات تبدأ بالاكتاف والأطراف العليا وتنتقل الي باقي الجسم.
4_صعوبة في التنفس ثم فشل في وظائف التنفس والتي من الممكن أن تؤدي إلى الوفاة لا قدر الله.

ماذا تفعل في حالة الاصابة بالتسمم نتيجة تناول الفسيخ او الرنجة او غيرهما؟ يجب سرعة التوجه إلى اقرب مستشفى او مركز علاج سموم في حالة ظهور اي من الاعراض المرضية خلال ٢٤ ساعة من تناول الفسيخ لانقاذ حياة المصاب واعطائة المصل المضاد للسم وهو الترياق الوحيد له والمصرح به عن طريق الحقن الوريدي ليتعادل مع جزيئات السم التي يؤثر على الجسم ويتم توفيرة بالمستشفياتو مراكز السموم مجانا.

وشرحت مديرية الطب البيطري بالقاهرة بالتفصيل البكتيريا المسببة للتسمم وكيفية التعرف على الانواع الصالحة والفاسدة قبل شرائها وما الذي يجب تناوله معها وبعدها في الفيديو التالي .... 


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