طلب إحاطة برلماني بشأن طريق الموت «سوهاج- البحر الأحمر»

أعلن الدكتور أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور، إنه سيتقدم بطلب إحاطة لوزير النقل والمواصلات بشأن الحوادث المأساوية التي مازالت تقع علي طريق "سوهاج- البحر الأحمر" وتحصد أرواح المواطنين، والذي يعتبر بمثابة "طريق الموت".



وقال خير الله في بيان له، إن الحادث الذي وقع بالأمس وأسفر عن وفاة 20 شخصا يدق ناقوس خطر للمسئولين خاصة، مشيرا إلى أن شركة "النيل للطرق" قد أعلنت قبل ستة أيام معالجة آثار السيول بطريق "سوهاج - البحر الأحمر"، وفقا لتصريحات المهندس حلمى زيدان رئيس الشركة، ورغم ذلك فإن أغلب الحوادث تقع في منطقة أخميم، والتى انتهت الشركة من إصلاحها قبل أيام.



وأضاف رئيس برلمانية النور، أن المثير للدهشة أن تقرير اللجنة المشكلة من المحافظة، قدمت تقريرا يفيد بأن الرصف تم بشكل سليم بين الكيلو 80، "موقع حادث الأمس"، والكيلو 120، ورغم ذلك لم يتم اتخاذ أي إجراء تنفيذي.



وطالب خير الله، وزير النقل بسرعة الانتهاء من تنفيذ المشروع القومي للطرق، خاصة مشروع إزدواج وصلتى ربط طريق "الصعيد ــ البحر الأحمر" بمحافظتى سوهاج وأسيوط، والذي يضم 3 حارات فى كل اتجاه، بإجمالى طول 145 كيلومترا وتكلفة 1.250 مليار جنيه، نظرا لكثافة الحركة عليه.



كما طالب رئيس برلمانية النور بتدعيم الطريق بأبراج توقية لشبكات المحمول، وتوفير محطات للوقود، إضافة لزيادة عدد نقاط الإسعاف، نظرا لطول مسافة الطريق.