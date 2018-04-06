"الإتربي" يشارك النادي المصري بفيينا الاحتفال بفوز السيسي

حرص الدكتور عمرو الإتربي المستشار الثقافي ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بفيينا والمشرف على الدارسين بـ "المجر- التشيك- سلوفينيا- سلوفاكيا" على تلبية دعوة رئيس النادي المصري بفيينا المهندس مصطفى عبدالله للاحتفال الذي أقامه النادي بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي.



وقال المستشار الثقافي الدكتور عمرو الإتربي أن تلبية هذه الدعوة جاءت لما للمناسبة من مكانة في نفوس أبناء الشعب المصري حيث أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل قيمة وطنية هائلة لأبناء الشعب المصري جميعا في الداخل والخارج، وكذلك النادي المصري له مكانة في نفوس أبناء الجالية المصرية في فيينا والنمسا على وجه العموم.



وتوجه الدكتور الإتربي بالشكر للمهندس مصطفى عبدالله على الدعوة وعلى الحفل الذي مازالت فعالياته قائمة.