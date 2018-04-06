ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

"الإتربي" يشارك النادي المصري بفيينا الاحتفال بفوز السيسي

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:10 م
صورة من الاحتفال
صورة من الاحتفال
سعيد العربي
حرص الدكتور عمرو الإتربي المستشار الثقافي ومدير مكتب مصر للعلاقات الثقافية والتعليمية بفيينا والمشرف على الدارسين بـ "المجر- التشيك- سلوفينيا- سلوفاكيا" على تلبية دعوة رئيس النادي المصري بفيينا المهندس مصطفى عبدالله للاحتفال الذي أقامه النادي بمناسبة فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية التي جرت أواخر الشهر الماضي.

وقال المستشار الثقافي الدكتور عمرو الإتربي أن تلبية هذه الدعوة جاءت لما للمناسبة من مكانة في نفوس أبناء الشعب المصري حيث أن نجاح الرئيس عبد الفتاح السيسي يمثل قيمة وطنية هائلة لأبناء الشعب المصري جميعا في الداخل والخارج، وكذلك النادي المصري له مكانة في نفوس أبناء الجالية المصرية في فيينا والنمسا على وجه العموم.

وتوجه الدكتور الإتربي بالشكر للمهندس مصطفى عبدالله على الدعوة وعلى الحفل الذي مازالت فعالياته قائمة.

ترشيحاتنا

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

بعد إعلان زفافهما.. تعرف على فارق العمر بين شيرين وحسام حبيب

«الألعاب الالكترونية» يكشف تفاصيل خطيرة عن «الحوت الأزرق».. فيديو

مفتي الجمهورية: لا مانع شرعًا من تخصيص يوم للاحتفال بالوالدين

رسميا .. مجلس الزمالك يطلب تفويضا لتعديل لائحته الداخلية فى مايو

لاعبو الزمالك يتسلمون مستحقاتهم من اللجنة المالية

وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين

اختراق «بي بي سي» عربي على «تويتر»

بيان شركة بريزنتيشن بشأن أزمة بث مباراة المصري ومونانا

مفيد فوزي : «السيسي» هو الرئيس الذى تذكر يوم اليتيم .. فيديو

9 أسباب تجعلك تحرص على تناول الفول النابت!

منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب .. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

فيديو

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو
بعد 70 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء 2-2 .. فيديو
فؤاد علام: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يحدد استراتيجية كاملة للمكافحة .. فيديو
4 أعراض لتسمم الفسيخ وكيفية التعامل معها ...فشل في وظائف التنفس الأبرز ..فيديو
أبو شقة: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يستهدف تجفيف منابع التطرف .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟