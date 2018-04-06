إصابة عامل وابنته بطلقات نارية فى مشاجرة بين عائلتين بـ"أبوتشت"

أصيب عامل وابنته بطلقات نارية فى مشاجرة نشبت بين عائلتين بمركز أبوتشت بسبب خلافات عائلية.



تلقى اللواء علاء العياط ،مدير أمن قنا، إخطارا من مركز شرطة أبوتشت، بوقوع مشاجرة بين عائلتين بقرية الحسينات، استخدم فيها الطرفان الأسلحة النارية،نتج عنها إصابة عبد الحى برعى 48 عاما وابنته حنان 13 عاما بطلقات نارية.



تم نقل المصابين إلى مستشفى أبوتشت المركزى وتحرر محضر بالواقعه، فيما تحاول قوة أمنية ضبط الجناه.

