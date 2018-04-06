خالد متولي : أهداف «الداخلية» ساذجة.. وأتمنى الحصول على المركز الخامس

قال خالد متولي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي انبي، إن الأهداف التي منيت بها شباك فريقه من منافسه الداخلية كانت نتيجة أخطاء ساذجة ولكن لابد أن يتعلم لاعبو الفريق.



وأضاف "متولي" في تصريحات لبرنامج "المقصورة" المذاع عبر فضائية "دي ام سي سبورت"، أن "الخطوة الإيجابية للفريق هي التعادل بعد الهزيمة وضياع الكثير من الفرص التي كانت تمكنا من تحقيق الفوز، وأن التعادل بالنسبة له هزيمة وليس فوزا، قائلا:"هي دي كرة القدم".



وأشار المدير الفني لفريق إنبي إلى الطموح الذي كان يرغب تحقيقه وهو الفوز في المباراة والحصول علي الثلاث نقاط، مضيفا أنه يتمنى الحصول على المركز الخامس في الدوري المصري.

