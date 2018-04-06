سفير مصر لدى الكويت ينقل تهنئة الرئيس السيسي بعيد القيامة المجيد لأبناء الجالية الأقباط

نقل سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الجمعة، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء الجالية المصرية بالكويت من الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.



وقامت السفارة المصرية بالكويت، بنشر نص برقية الرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفيما يلي نصها:-



"الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأرق الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. وأغتنم هذه الفرصة الطيبة، كي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".



ومن جانبها، هنأت السفارة المصرية بالكويت أعضاء الجالية المصرية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معربة عن خالص تقديرها واحترامها لجميع أعضاء الجالية.