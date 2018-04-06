ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

سفير مصر لدى الكويت ينقل تهنئة الرئيس السيسي بعيد القيامة المجيد لأبناء الجالية الأقباط

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:09 م
السفير طارق القوني
السفير طارق القوني
أ ش أ
نقل سفير مصر لدى الكويت طارق القوني، اليوم الجمعة، تهنئة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لأبناء الجالية المصرية بالكويت من الأقباط، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.

وقامت السفارة المصرية بالكويت، بنشر نص برقية الرئيس السيسي عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك)، وفيما يلي نصها:-

"الإخوة والأخوات جميع أبناء مصر الأقباط بالخارج.. يطيب لي أن أبعث إليكم بأصدق التهانى وأرق الأمنيات، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد.. وأغتنم هذه الفرصة الطيبة، كي أعرب عن تمنياتي لكم بالنجاح والتوفيق، ولمصرنا الحبيبة بدوام العزة والرفعة، مع أطيب تمنياتي، وكل عام وأنتم بخير، عبدالفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية".

ومن جانبها، هنأت السفارة المصرية بالكويت أعضاء الجالية المصرية، بمناسبة الاحتفال بعيد القيامة المجيد، معربة عن خالص تقديرها واحترامها لجميع أعضاء الجالية.

ترشيحاتنا

الأمن العام يكشف غموض واقعة ادعاء سيدة مقتل زوجها بالمنوفية

استشفاء للاعبي المصري على شاطئ الأطلنطي بعد مواجهة مونانا

غياب نجوم الفن عن جنازة أرملة عادل أدهم .. فيديو وصور

وزير الكهرباء يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية تستغرق يومين

«اتصالات النواب» تكشف عن لعبة أكثر خطورة من «الحوت الأزرق» .. فيديو

"فيفا" يرفع العقوبات عن الفيصلي الأردني في واقعة ضرب إبراهيم نورالدين

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب .. صور

تشييع جنازة المهندس أيمن شقيق الإعلامي محمد شردي من مسجد مريم ببورسعيد

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو

بكري يكشف رسائل ولي العهد السعودي الهامة في حواره مع "تايم".. فيديو

أسامة الأزهري والزند في عزاء زوجة وكيل النواب .. صور

«الأهرام» و«صلة» تدخلان سباق التنافس على رعاية الأهلي

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محمد أبوالعينين يقدم واجب العزاء في وفاة زوجة وكيل مجلس النواب .. صور

أحمد حجازي يختار محمد صلاح أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي هذا الموسم

منى المنصوري رئيسًا للجنة تحكيم المهرجان العالمى للأزياء 2018 بدبى.. صور

شاهد.. وزراء وسفراء يحتفلون بـ"يوم اليتيم" فى جمعية "الباقيات الصالحات"

انتشار عربات إسعاف الهلال الأحمر بمحيط دريم بارك في يوم اليتيم.. صور

فيديو

بعد 80 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويصنع هدفين ليقود الرائد للتعادل مع الفيحا .. فيديو
بعد 70 دقيقة .. شيكابالا يسجل هدفا ويقود الرائد للتعادل مع الفيحاء 2-2 .. فيديو
فؤاد علام: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يحدد استراتيجية كاملة للمكافحة .. فيديو
4 أعراض لتسمم الفسيخ وكيفية التعامل معها ...فشل في وظائف التنفس الأبرز ..فيديو
أبو شقة: «الأعلى لمواجهة الإرهاب» يستهدف تجفيف منابع التطرف .. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟

هل تؤيد دعوة ليفربول ومحمد صلاح لقضاء أسبوع فى مصر؟