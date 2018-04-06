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اقتصاد

رئيس المركزي الأمريكي يشير إلى مزيد من الزيادات التدريجية للفائدة

الجمعة 06/أبريل/2018 - 09:08 م
جيروم باول رئيس مجلس
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي
رويترز
قال جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي اليوم الجمعة إن البنك المركزي الأمريكي سيكون بحاجة على الأرجح إلى مواصلة رفع أسعار الفائدة من أجل إبقاء التضخم تحت السيطرة.

وفي كلمة حول التوقعات الاقتصادية لم يتطرق فيها إلى المخاطر الاقتصادية التي تحيط بتصاعد التوترات التجارية، قال باول إن سوق العمل في الولايات المتحدة تبدو قريبة من التوظيف الكامل وإن التضخم مهيأ للارتفاع في الأشهر القادمة.

وفي أول كلمة له بشأن التوقعات الاقتصادية منذ تولى المنصب في الخامس من فبراير شباط، قال باول في منتدى في شيكاجو "مادام الاقتصاد في مجمله مستمر في مساره الحالي، فإن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة... ستعزز تلك الأهداف على نحو أفضل".

وأضاف أن المخاطر على آفاق الاقتصاد الأمريكي تبدو "متوازنة تقريبا".

وفي كلمته، لم يتطرق باول إلى التوترات التجارية المتنامية بين واشنطن وبكين والتي تشهد تهديدات متبادلة بين حكومتي البلدين بزيادة الرسوم الجمركية على منتجات بعشرات المليارات من الدولارات في التجارة الثنائية.

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